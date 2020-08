Про це повідомляється на сайті MTV.

Головну нагороду – за найкраще відео року – дісталася співакові The Weeknd за кліп Blinding Lights. У цій номінації з ним змагалися Біллі Айлиш, Емінем, Тейлор Свіфт, репер Дрейк і Future, а також Леді Гага і Аріана Гранде.

Також він отримав статуетку за кращу R’n’B-композицію.

Дует Гранде і Леді Гаги з треком Rain on me отримав призи за кращу пісню, кращу колаборації і кращу зйомку кліпу.

Крім того, Леді Гага стала “Артистом року”.

Кращою групою став k-pop-бойз-бенд BTS. Вони ж отримали призи за кращий поп-кліп і кращий k-pop-кліп. Головним реп-кліпом року визнали Savage реперша Megan Thee Stallion.

Пандемія коронавируса не могла не вплинути на премію MTV – появілмсь номінації “Краще відео, зняте будинку”, “Кращий карантинний перформанс”, “Герої серед нас: медики, які працювали на передовій” (в цій номінації був визнаний переможцем кожен заявлений медик).

У номінації “Відео в ім’я добра” перемогло відео I Can not Breath співачки H.E.R, присвячене смерті темношкірого Джорджа Флойда під час жорсткого затримання і подальшим протестам Black Lives Matter.