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На фото суперзірка одягнена в елегантне чорне вбрання та білий хутряний капелюх. Образ доповнює велика кількість прикрас. Драйвер одягнений в білий светр, на ньому окуляри в тонкій чорній оправі.

“Містер і місіс Гуччі”, — написала Гага, додавши тег #HouseOfGucci.

Примітно, що Гага на фото з’явилася із новим кольором волосся. Ще донедавна вона була білявкою, але під час зйомок змінила колір волосся на темний русий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Як відомо, Гага та Драйвер знімаються в новій стрічці Рідлі Скотта “Дім Гуччі”. Це біографічний кримінальний фільм, заснований на романі Сари Гей Форден “Дім Гуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності”.

Гага грає Патрицію Реджані, яка була в 1995 році засуджена на 29 років за вбивство свого ексчоловіка та голови будинку моди Gucci Мауріціо Гуччі (його роль виконує Драйвер). У фільмі також знімаються Аль Пачіно, Джаред Лето та інші.

Цю стрічку Скотта було анонсовано ще у 2006 році. За чутками, головні ролі мали грати Анджеліна Джолі та Леонардо Ді Капріо. Утім, фільмування розпочали тільки в лютому 2021 року з іншим акторським складом. Очікується, що фільм вийде 24 листопада 2021 року.