Відома американська співачка Леді Гага тимчасово передала свій аккаунт в Instagram організаціям, які борються за расове і соціальне рівноправ'я.

Про це вона повідомила в своєму акаунті.

Співачка також наголосила, що тепер завжди і на всіх платформах буде публікувати історії, контент або іншим чином надавати голос надихаючим групам або окремим членам афроамериканського співтовариства.

“Починаючи з завтрашнього дня, я передаю свій аккаунт в Instagram кожній з організацій, для яких я недавно робила пожертви, щоб посилити їх важливі голоси. І після цього я обіцяю регулярно на всіх моїх майданчиках в соцмережах публікувати історії та інший контент, щоб посилити голоси надихаючих активістів і груп всередині темношкірого спільноти”, – зазначила Леді Гага.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.