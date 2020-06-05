Про це вона повідомила в своєму акаунті.
Співачка також наголосила, що тепер завжди і на всіх платформах буде публікувати історії, контент або іншим чином надавати голос надихаючим групам або окремим членам афроамериканського співтовариства.
“Починаючи з завтрашнього дня, я передаю свій аккаунт в Instagram кожній з організацій, для яких я недавно робила пожертви, щоб посилити їх важливі голоси. І після цього я обіцяю регулярно на всіх моїх майданчиках в соцмережах публікувати історії та інший контент, щоб посилити голоси надихаючих активістів і груп всередині темношкірого спільноти”, – зазначила Леді Гага.
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Starting tomorrow, I’m giving over my Instagram account to each of the organizations I’ve recently donated to, in an effort to amplify their important voices. And after I vow to regularly, in perpetuity, across all of my social media platforms, post stories, content, and otherwise lift up the voices of the countless inspiring members and groups within the Black community.
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.