Американська співачка Леді Гага 27 травня поділилася з прихильниками відвертими фото, на яких вона зображена в синьому роздільному купальнику.

Знімки виконавиця опублікувала в Instagram.

Співачка позує лежачи на боці спиною до об’єктива, демонструючи сідниці. Поруч з артисткою знаходиться наповнений келих.

У коментарях прихильники засипали співачку компліментами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

“Леді Гага подає торт, а у мене ж навіть не день народження!” – написала користувачка соцмережі.

“Королева”, “Добре”, “Ох, мамо”, “Бразилія любить тебе” – писали інші прихильники.