Про це повідомляє Hollywood Reporter.
В альбом увійшли 16 треків, серед них спільні композиції з Аріаною Гранде, Елтоном Джоном і південнокорейської групою Blackpink.
Зазначається, що “Chromatica” наповнений танцювальними мелодіями, виконаними на синтезаторі.
В альбомі також представлені кілька продюсерів, таких як BloodPop і Tchami, з якими Леді Гага працювала раніше, а також Макс Мартін, Соп Хіе, Джастін Трантер і Boyz Noise.
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- Раніше американські співачки Леді Гага та Аріана Гранде представили спільний трек під назвою “Rain on Me”.