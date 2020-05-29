Про це повідомляє Hollywood Reporter.

В альбом увійшли 16 треків, серед них спільні композиції з Аріаною Гранде, Елтоном Джоном і південнокорейської групою Blackpink.

Зазначається, що “Chromatica” наповнений танцювальними мелодіями, виконаними на синтезаторі.

В альбомі також представлені кілька продюсерів, таких як BloodPop і Tchami, з якими Леді Гага працювала раніше, а також Макс Мартін, Соп Хіе, Джастін Трантер і Boyz Noise.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #CHROMATICA ⚔️💓 MIDNIGHT LOCAL TIME Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 28 Май 2020 в 8:48 PDT



