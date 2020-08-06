Про це пише Deadline.
Перший випуск Gaga Radio вийде в п’ятницю, 7 серпня. Гостем програми стане продюсер BloodPop, з яким Леді Гага працювала над шостим альбомом “Chromatica”.
“Останні кілька тижнів я придумувала різні способи, як я можу бути корисною єдиній глобальній спільноті. І тому я думала про всі варіанти, з якими зможу допомогти і зробити свій внесок в суспільство і світ. Я дуже схвильована і дуже рада вести нову програму і включати в неї неймовірні мікси щотижня”, – зазначила співачки.
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Introducing #GAGARADIO on @applemusic, every Friday this month ⚔️💓 Tune in at 11am PT and listen to me and my #Chromatica collaborators talk about the inspirations, making the record & more! The shows are set to exclusive DJ mixes from @BloodPop, @burnsmusic, @Vitaclub, and @Tchami!
- 29 травня Леді Гага випустила довгоочікуваний шостий студійний альбом “Chromatica”.