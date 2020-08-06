Про це пише Deadline.

Перший випуск Gaga Radio вийде в п’ятницю, 7 серпня. Гостем програми стане продюсер BloodPop, з яким Леді Гага працювала над шостим альбомом “Chromatica”.

“Останні кілька тижнів я придумувала різні способи, як я можу бути корисною єдиній глобальній спільноті. І тому я думала про всі варіанти, з якими зможу допомогти і зробити свій внесок в суспільство і світ. Я дуже схвильована і дуже рада вести нову програму і включати в неї неймовірні мікси щотижня”, – зазначила співачки.