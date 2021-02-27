Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Подробиці того, як були виявлені собаки, неясні. За деякими даними, жінка, яка повернулася собак, ніяк не пов’язана зі зловмисниками – імовірно, вона знайшла тварин на вулиці, досить далеко від місця викрадення.
Представники поп-зірки підтвердили, що це ті самі домашні вихованці Леді Гаги – Коджи і Густав.
Також повідомляється, що помічник співачки Райан Фішер, який прогулювався з її собаками по Голлівуду, коли до нього підійшов невідомий і вистрілив в нього, все ще знаходиться в лікарні, але вже одужує.
На даний момент пошуки грабіжників тривають.
- Раінше співачка запропонувала винагороду у розмірі 500 тисяч доларів за інформацію про місцеперебування собак.