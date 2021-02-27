Американській співачці Леді Газі повернули двох французьких бульдогів, які раніше були викрадені в ході збройного нападу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Подробиці того, як були виявлені собаки, неясні. За деякими даними, жінка, яка повернулася собак, ніяк не пов’язана зі зловмисниками – імовірно, вона знайшла тварин на вулиці, досить далеко від місця викрадення.

Представники поп-зірки підтвердили, що це ті самі домашні вихованці Леді Гаги – Коджи і Густав.

Також повідомляється, що помічник співачки Райан Фішер, який прогулювався з її собаками по Голлівуду, коли до нього підійшов невідомий і вистрілив в нього, все ще знаходиться в лікарні, але вже одужує.

На даний момент пошуки грабіжників тривають.