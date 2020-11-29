У комісійному магазині в естонському місті Курессааре виявили автомобіль DeLorean DMC-12, відомий за фільмом "Назад в майбутнє".

Про це пише видання motor1.

Буває, що люди на блошиних ринках або секонд-хендах знаходять унікальні речі, як, наприклад, підписана копія книги Хемінгуея або потертий гаманець з банкнотами в фунтах стерлінгів, захованими в його секретному відділенні.

Так, в магазині під назвою Insect журналісти естонського видання Geenius виявили унікальну знахідку – автомобіль DeLorean, відомий за фільмом “Назад в майбутнє”. Авто стоїть в задній частині магазину, поруч з прилавком, огороджене, як музейний експонат.

Хоча технічний стан авто не відомий, але на фото воно виглядає бездоганно. Цінник на авто стоїть 55 000 євро.