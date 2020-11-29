Про це пише видання motor1.
Буває, що люди на блошиних ринках або секонд-хендах знаходять унікальні речі, як, наприклад, підписана копія книги Хемінгуея або потертий гаманець з банкнотами в фунтах стерлінгів, захованими в його секретному відділенні.
Так, в магазині під назвою Insect журналісти естонського видання Geenius виявили унікальну знахідку – автомобіль DeLorean, відомий за фільмом “Назад в майбутнє”. Авто стоїть в задній частині магазину, поруч з прилавком, огороджене, як музейний експонат.
Хоча технічний стан авто не відомий, але на фото воно виглядає бездоганно. Цінник на авто стоїть 55 000 євро.
- Горщик, придбаний на блошиному ринку за 4 фунти стерлінгів (близько 5 доларів США), виявився давнім виробом Індської цивілізації віком близько 4000 років.