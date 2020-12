Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.

Музикант помер 12 грудня в Далласі (штат Техас). Причиною смерті стали ускладнення від коронавірусу.

В кінці листопада стало відомо, що Прайда ушпиталили з симптомами хвороби.

Чарлі Прайд відомий як один з небагатьох афроамериканців, які досягли успіхів у музиці кантрі. Він народився 18 березня 1934 року в штаті Міссісіпі. Музикант дебютував в 1966 році, до 1989 року встиг випустити близько трьох десятків хітів, в тому числі Just Between You and Me, Is Anybody Goin ‘to San Antone, Kiss an Angel Good Mornin’ і All I Have to Offer You Is Me. Включений до Зали слави кантрі. Він був чотириразовим лауреатом премії “Греммі”.