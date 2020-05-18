Легенда баскетболу Майкл Джордан продав на онлайн-аукціоні свої кросівки за рекордні 560 000 доларів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Пара взуття була прикрашена автографом її господаря.

Спочатку прогнозувалося, що Nike Air Jordan 1s, які Джордан носив в Chicago Bulls, будучи новачком, коштуватимуть від 100 до 150 тисяч доларів на Sotheby’s.

Попередній рекорд становив 437 500 доларів за пару Nike 1972 Moon Shoes.

Варто зазначити, що Джордан носив не однакового розміру кросівки, лівий кросівок – 13 розміру, а правий – 13,5.