Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Пара взуття була прикрашена автографом її господаря.
Спочатку прогнозувалося, що Nike Air Jordan 1s, які Джордан носив в Chicago Bulls, будучи новачком, коштуватимуть від 100 до 150 тисяч доларів на Sotheby’s.
Попередній рекорд становив 437 500 доларів за пару Nike 1972 Moon Shoes.
Варто зазначити, що Джордан носив не однакового розміру кросівки, лівий кросівок – 13 розміру, а правий – 13,5.
- Раніше повідомлялося, що модель кросівок Nike Air Jordan 1 Retro Chicago подорожчала на ресейл-платформах більше, ніж на 50%. Це сталося після виходу документального міні-серіалу The Last Dance, присвяченого кар’єрі баскетболіста Майкла Джордана