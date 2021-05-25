Компанія LEGO анонсувала вихід нового найбільшого набору. У ньому понад 11 тисяч деталей.

Про це повідомили у пресслужбі компанії

Як сповіщалося, у листопаді LEGO випустила модель римського Колізею, яка складається з 9 036 деталей. На той момент це був найбільший набір від компанії.

Цього літа компанії вирішила оновити власний рекорд, випустивши набір Art World Map на понад 11 тисяч деталей.

“Це нове доповнення до колекції LEGO Art містить найбільшу кількість предметів, які коли-небудь входили в набір за всю історію LEGO Group. 11 695 елементів дозволяють зануритися в створення приголомшливого зображення землі з 2D-плиток LEGO”, — йдеться в анонсі.

Карта світу від LEGO складається з сорока пластин, які збираються в три сегменти. У зібраному вигляді карта матиме розміри 104 на 65 см.

В комплекті також йдуть мітки, якими можна виділити країни, в яких ви побували, та спеціальні елементи, що дозволяють комфортно розмістити карту на стіні.

Крім цього, компанія зробила підбірку саундтреків із розповідями досвідчених мандрувальників, які можна слухати, поки збираєш карту.

Набір буде доступний на сайті та у фірмових магазинах 3 1 червня. Вартість — 250 доларів.