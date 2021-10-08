Про це йдеться на сайті компанії.

LEGO Titanic – одна з найдовших і найбільших моделей LEGO на сьогодні.

До набору увійшло 9090 частин, в складеному вигляді довжина корабля становить 1,3 метра.

Зовнішня частина Титаніка особливо деталізована: є робочий якір, натяжні лінії між щоглами, унікальна табличка з назвою корабля, міст, басейн, копія машинного залу, палуби тощо.

Водночас корабель розроблений так, щоб його можна було вивчити зсередини. Так можна побачити парадні сходи, котельню і двигуни, кімнату для паління тощо.

Дизайнер LEGO Group Майк Псякі сказав, що для відтворення копії використовували креслення, що були зроблені понад сто років тому.

«Розробка LEGO Titanic з таким акцентом на деталях, масштабах і точності дозволила нам створити один з найскладніших будівельних досвідів на сьогодні”, – зазначив він.

Набір LEGO Titanic рекомендують для осіб віком 18+.

Конструктор буде доступний для попереднього замовлення з 1 листопада, а в продаж надійде 8 листопада за ціною 629,99$