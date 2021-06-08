Про це повідомляє Hypebeast.

При створенні цієї моделі було використано більше 400 000 деталей LEGO, які включають 154 елементів LEGO різних типи і 20, які були відлиті виключно для цього автомобіля.

Від розробки до збірки команда LEGO провела 8660 годин, ретельно плануючи Lamborghini Sián.

Результат не що інше, як вражаючий, оскільки він настільки досконалий, наскільки могла б бути версія LEGO – жодна деталь не була упущена. Його довжина 4980 мм, ширина 2101 мм, висота 1 133 мм, а вага 2200 кг.