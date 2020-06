Lego випустить конструктор за фільмом «Один вдома»

Про це повідомляє блог Lego Ideas.

Проєкт Lego Ideas збирає фанатські набори Lego і виставляє їх на голосування. Кожен набір, який набрав понад 10 тис. голосів, скеровується на розгляд співробітниками компанії – вони обирають роботи, гідні втілення в конструкторі. Концепти фанатів після цього дещо допрацюють і випустять – автор ідеї отримає 1% з продажів.

“Один вдома”, “Сайнфелд” і друкарська машинка були обрані з 12 наборів, які зібрали необхідну кількість голосів з вересня 2019 по січень 2020 го.

Набір містить будинок, де живе хлопчик Кевін, кілька пасток для бандитів і багато іншого.Загалом у наборі 3000 детальок. У будинку два поверхи й горище, а поруч з будинком розташовано те саме рятівне дерево. У цих локаціях можна відтворити сцени з фільму.

Серед варіантів також були, наприклад, конструктор за мотивами кліпу “I Want to Break Free” гурту Queen, корабель “Міжпланетний експрес” з мультсеріалу “Футурама” і сцена з відеогри “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.