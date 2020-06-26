Covid-19 Україна

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Lego випустить конструктор за фільмом «Один вдома»

Компанія Lego підсумувала онлайн-голосування за обрані фанатські конструктори. Перемогли набори за мотивами класичного різдвяного сімейного фільму "Один вдома", комедійного серіалу "Сайнфелд" і звичайна друкарська машинка.

П’ятниця, 26 червня 2020, 00:20

Про це повідомляє блог Lego Ideas.

Проєкт Lego Ideas збирає фанатські набори Lego і виставляє їх на голосування. Кожен набір, який набрав понад 10 тис. голосів,  скеровується на розгляд співробітниками компанії – вони обирають роботи, гідні втілення в конструкторі. Концепти фанатів після цього  дещо  допрацюють і випустять – автор ідеї отримає 1% з продажів.

“Один вдома”, “Сайнфелд” і друкарська машинка були обрані з 12 наборів, які зібрали необхідну кількість голосів з вересня 2019 по січень 2020 го.

Набір містить  будинок, де живе хлопчик Кевін, кілька пасток для бандитів і багато іншого.Загалом у  наборі 3000 детальок. У будинку два поверхи й горище, а поруч з будинком розташовано те саме рятівне дерево. У цих локаціях можна відтворити сцени з фільму.

Серед варіантів також були, наприклад, конструктор за мотивами кліпу “I Want to Break Free” гурту Queen, корабель “Міжпланетний експрес” з мультсеріалу “Футурама” і сцена з відеогри “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

  • Компанія Lego випустила конструктор Braille Bricks, створений спеціально для сліпих й не надто зрячих дітей.
Теги: Lego, конструктор

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