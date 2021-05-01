Про це повідомили у Twitter аукціону Christie’s.

Зазначається, що саме у цих бутсах бренду Adidas Мессі побив рекорд легенди футболу Пеле за кількістю забитих м’ячів у складі одного клубу.

Отримані за лот кошти передадуть у шпиталь в Барселоні.

Нагадаємо, що 33-річний аргентинський форвард Ліонель Мессі забив свій 644 гол за футбольний клуб “Барселона”, побивши рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м’ячів за один клуб, який тримався понад 40 років.

  • Форвард “Барселони” Ліонель Мессі присвятив свій гол в матчі проти іспанського клубу “Осасуни” покійному Дієго Марадоні. Цей жест розчулив уболівальників з усього світу.