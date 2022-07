Легендарні «The Rolling Stones» заспівали «You Can’t Always Get What You Want» з українськими хористами

Легендарний англійський рок-гурт "The Rolling Stones" заспівав разом з українськими хористами на сцені у Відні. Разом вони виконали пісню "You Can’t Always Get What You Want".

Про це повідомили у пресслужбі англійського гурту.

“The Rolling Stones” запросили український хор до Відня, аби разом заспівати класичну пісню гурту “You Can’t Always Get What You Want” на австрійському стадіоні ім. Ернста Хаппеля.

Таким чином музиканти хотіли продемонструвати свою солідарність з українцями, які потерпають від повномасштабного вторгнення Росії.

На сцені разом з “The Rolling Stones” вийшли хор хлопців “Дзвіночок” та хор дівчат “Вогник”, які приїхали до Австрії з Києва.

“Вони пройшли довгий шлях, щоб бути тут сьогодні ввечері”, – заявив зі сцени Мік Джаггер.

Своєю чергою хормейстер Рубен Толмачов наголосив, що цей виступ важливий обох хорів.

“Я дуже радий, що ми зробили цю ніч у Відні, яка запам’ятається всім нам”, – сказав він.

Зазвичай пісню 1969 року “You Can’t Always Get What You Want” рок-гурт виконує на початку свого виступу. Однак цього разу вони виконали її для виступу на біс, перш ніж завершити концерт піснею “(I Can’t Get No) Satisfaction”.