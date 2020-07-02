Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

В опублікованому ролику він розповів, що у видання увійшли спогади про перші 25 років його життя, кульмінацією яких став вихід його першого альбому (це був 1989 рік).

Артист розповів, що саме в той період він придумав формулу любові та єдності, якій вірний до сих пір. Сама книга називається Let Love Rule ( “Нехай панує любов”), точно так же, як і його перший альбом.

“Я радий оголосити про випуск моєї книги Let Love Rule. Написання мемуарів було прекрасним і цікавим досвідом, який переніс мене в перші 25 років мого життя – від народження до випуску мого першого альбому. Цей період був сповнений пригод, і в той час я знайшов себе і свій голос. Завдяки цьому досвіду любов стала тією силою, яка проклала шлях. Любов стала моїм посланням”, – сказав музикант.

Ключовими героями мемуарів стануть батько музиканта, продюсер телеканалу NBC, Сай Кравіц, мати, актриса Роксі Рокер, а також Ліза Боні, колишня дружина музиканта, з якою він був одружений з 1987 по 1993 рік.

Книга отримає назву на честь дебютного альбому Кравіца. Вона вийде як в друкованій версії, так і в аудіоформаті. Реліз заплановано на 6 жовтня 2020 року.

Ленні Кравіц народився 26 травня 1964 року в Нью-Йорку. Його індивідуальний музичний стиль поєднує соул, фанк, реггі, фолк і балади. Він грає на гітарі, клавішних, барабанах та перкусії. У дискографії Кравіца 11 студійних альбомів.