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Леонардо Ді Капріо написав листа Байдену про боротьбу зі змінами клімату

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо написав відкритого листа президенту США Джо Байдену.

Середа, 27 січня 2021, 11:54

Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

У листі Ді Капріо вказав на проблеми зі змінами клімату і закликав Байдена звернути на них увагу.

“Поки ми оговтується від COVID-19 і відновлюємо світову економіку, ми також повинні вжити заходів щодо запобігання зміни клімату. За фактом, це не такі вже й окремі завдання, вони про одне й те ж. Це самий вирішальний момент десятиліття в історії людства, щоб впоратися з кліматичною кризою”, – йдеться в листі.

Актор також назвав інавгурацію Джо Байдена поворотним ходом історії і схвалив його рішення повернути США в Паризьку угоду по клімату.

За його словами, Байден має можливість стати “кліматичним президентом”, який поведе людство від “краю прірви”.

 

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Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Крім Ді Капріо, під листом підписалися ще близько 150 осіб, серед яких – засновник Amazon Джефф Безос, актриса Наталі Портман, глава ради директорів Mastercard Аджай Банга, глава Комітету з питань довкілля, здоров’я та безпеки харчових продуктів Європейського парламенту Паскаль Канфін, актриса Зоуі Дешанель та інші.

Як повідомляє NME, ДіКапріо протягом всієї своєї кар’єри активно обговорював питання, пов’язані зі зміною клімату. У 1998 році він заснував фонд з метою “захисту останніх диких місць в світі”.

У 2019 році актор познайомився з еко-активісткою Гретою Тунберг, і назвав її “лідером нашого часу”.

  • Нагадаємо, у свій перший день перебування на посаді президент Джо Байден підписав пакет розпоряджень, в яких він робив все: від скасування заборони на поїздки мусульманам до скасування виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Паризької угоди по клімату. Останнє є важливим кроком в боротьбі з глобальним потеплінням.
  • 22 січня адміністрація президента США Джо Байдена зупинила видачу дозволів на видобуток нафти і газу на федеральних землях і в акваторіях в рамках зусиль, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату.
Теги: Байден, клімат, лист, Леонардо Ди Каприо

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