Західні ЗМІ почали приписувати романтичні стосунки голлівудському актору Леонардо Ді Капріо та супермоделі Джіджі Хадід. Нещодавно знаменитостей сфотографували папараці, коли вони разом були на вечірці.

Про це повідомляє Page Six.

Чутки про роман зірок ходили вже деякий час, однак вперше побачили їх разом лише нещодавно на вечірці в ресторані Casa Cipriani.

Вечірку організували друзі Ді Капріо – Річі Аківа й Даррен Дзінсіол – як афтерпаті під час Тижня моди у Нью-Йорку. На знімках видно, що Джіджі та Леонардо сидять поряд, про щось розмовляють і чудово проводять разом час.

Журнал People підтверджує, що між знаменитостями є деякі романтичні стосунки.

“Вони починають ближче впізнавати одне одного. Але ще не зустрічаються. Лео переслідує Джіджі”, — повідомив інсайдер.