Про це повідомляє Page Six.
Чутки про роман зірок ходили вже деякий час, однак вперше побачили їх разом лише нещодавно на вечірці в ресторані Casa Cipriani.
Вечірку організували друзі Ді Капріо – Річі Аківа й Даррен Дзінсіол – як афтерпаті під час Тижня моди у Нью-Йорку. На знімках видно, що Джіджі та Леонардо сидять поряд, про щось розмовляють і чудово проводять разом час.
Журнал People підтверджує, що між знаменитостями є деякі романтичні стосунки.
“Вони починають ближче впізнавати одне одного. Але ще не зустрічаються. Лео переслідує Джіджі”, — повідомив інсайдер.
- Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо опублікував фото українців, які втікають від війни, та закликав допомогти тим, хто “втратив усе”.