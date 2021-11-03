Американський актор та представник ООН з кліматичних змін Леонардо Ді Капріо відвідав кліматичний саміт у Глазго (Шотландія, Сполучене Королівство).

Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на своїй сторінці в Instagram.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо прибув до Глазго, де триває кліматичний саміт ООН, щоб зустрітися з генсеком організації, а також відвідати заходи, присвячені боротьбі з кліматичними змінами.

Також відвідав Карбоновий сад К’ю, побудований для кампанії “Королівських ботанічних садів”. Вона спрямована на захист лісу Ебо у Камеруні від лісозаготівель – це становить загрозу для популяції рідкісних шимпанзе.

(1/2) It was fantastic to see @LeoDiCaprio stop by the Kew Carbon Garden at #COP26 Last year, Leonardo campaigned to protect Ebo Forest in Cameroon from logging and vocally supported Kew's work in the area. Read our Ebo forest story 👉 https://t.co/u5hpgSibjn pic.twitter.com/G2MA5jbE3u — Kew Science (@KewScience) November 2, 2021

Також очікується, що Ді Капріо виступить на різних периферійних заходах кліматичної конференції у Глазго.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш подякував акторові за візит на форум.

“Ді Капріо був присутнім на саміті ООН у 2015 році, коли було ухвалено Паризьку кліматичну угоду. Відтоді він сприяє її імплементації. Зараз я повинен подякувати йому за боротьбу з кліматичними змінами, а також за підтримку ООН посланцем миру”, – зазначив генсек.

Актор також розмістив спільні світлини на своїй сторінці в Instagram та поширив допис Гутерреша.

Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйони доларів США екологічним організаціям та підтримав підприємства, які виробляють продукцію з натуральних матеріалів.

Він також описав активістку Грету Тунберг як “лідера нашого часу”, коли вони зустрілися у 2019 році.

На церемонії американської кіноакадемії “Оскар” у 2016 році він виступив із промовою та оголосив кліматичні зміни “найсильнішою загрозою, що постала перед усім нашим видом”.