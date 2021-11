Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на своїй сторінці в Instagram.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо прибув до Глазго, де триває кліматичний саміт ООН, щоб зустрітися з генсеком організації, а також відвідати заходи, присвячені боротьбі з кліматичними змінами.

Також відвідав Карбоновий сад К’ю, побудований для кампанії “Королівських ботанічних садів”. Вона спрямована на захист лісу Ебо у Камеруні від лісозаготівель – це становить загрозу для популяції рідкісних шимпанзе.

(1/2) It was fantastic to see @LeoDiCaprio stop by the Kew Carbon Garden at #COP26

Last year, Leonardo campaigned to protect Ebo Forest in Cameroon from logging and vocally supported Kew's work in the area.

Read our Ebo forest story 👉 https://t.co/u5hpgSibjn pic.twitter.com/G2MA5jbE3u

— Kew Science (@KewScience) November 2, 2021