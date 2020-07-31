Про це пише видання Variety.

стрів”, який є останньою книгою Хакслі, був опублікований в 1962 році. Роман розповідає про те, як журналіст зазнав аварії на вигаданому утопічному острові Пала в Індійському океані. Герой сподівається дізнатися про природні ресурси острова, але виявляє, що на Палі процвітає ідеально влаштоване суспільство з особливою культурою і традиціями.

Продюсерами нового серіалу виступить Леонардо ДіКапріо, його батько Джордж ДіКапріо та Роуі Шерон. Хто стане режисером і сценаристом проєкту поки невідомо. Про дату виходу теж не повідомляється.