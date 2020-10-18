Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо візьме участь в зйомках фільму "Не дивись вгору" від стрімінгової платформи Netflix.

Про це повідомляє Deadline.

Режисером кінострічки виступить Адам Маккей, який також стане сценаристом фільму.

Крім того, в фільмі зіграють Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Тімоті Шаламе, а також Джона Хілл, Кейт Бланшетт і співачка Аріана Гранде.

Фото: АР

У сюжет картини лягла історія двох астронавтів, які спробують попередити світ про наближення астероїда, здатного знищити Землю.

Дата виходу фільму на екрани поки не розголошується.