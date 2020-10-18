Про це повідомляє Deadline.
Режисером кінострічки виступить Адам Маккей, який також стане сценаристом фільму.
Крім того, в фільмі зіграють Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Тімоті Шаламе, а також Джона Хілл, Кейт Бланшетт і співачка Аріана Гранде.
Фото: АР
У сюжет картини лягла історія двох астронавтів, які спробують попередити світ про наближення астероїда, здатного знищити Землю.
Дата виходу фільму на екрани поки не розголошується.
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