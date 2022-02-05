Про це повідомляє пресслужба Leopolis Jazz Fest.
Серед головних титулів 43-річного виконавця “Оскар”, “Ґреммі”, “Еммі”, “Золотий глобус” і “Тоні”. Всього за свою кар’єру він отримав 12 нагород та набув престижного статусу EGOT. У його дискографії нараховано 7 альбомів, а пісня “All Of Me” увійшла до рейтингу найбільш продаваних. Його виступ заплановано на 26 червня.
Зазначимо, що фестиваль Leopolis Jazz Fest проходить у Львові понад десятиріччя. Концерти фесту традиційно відбуваються на трьох сценах – головній (імені Едді Рознера) у парку імені Богдана Хмельницького, на площі Ринок та у подвір’ї Палацу Потоцьких. При цьому, вхід на 2 останні зазвичай вільний.
Також на концерті щорічно вручають премію Едді Рознера за внесок у розвиток і популяризацію джазової музики. Переможця обирають експерти з різних галузей та країн.
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