Міжнародний музичний фестиваль Leopolis Jazz Fest оголосив ім'я першого хедлайнера, який виступить на головній сцені. Ним став співак, музикант та актор John Legend.

Про це повідомляє пресслужба Leopolis Jazz Fest.

Серед головних титулів 43-річного виконавця “Оскар”, “Ґреммі”, “Еммі”, “Золотий глобус” і “Тоні”. Всього за свою кар’єру він отримав 12 нагород та набув престижного статусу EGOT. У його дискографії нараховано 7 альбомів, а пісня “All Of Me” увійшла до рейтингу найбільш продаваних. Його виступ заплановано на 26 червня.

Зазначимо, що фестиваль Leopolis Jazz Fest проходить у Львові понад десятиріччя. Концерти фесту традиційно відбуваються на трьох сценах – головній (імені Едді Рознера) у парку імені Богдана Хмельницького, на площі Ринок та у подвір’ї Палацу Потоцьких. При цьому, вхід на 2 останні зазвичай вільний.

Також на концерті щорічно вручають премію Едді Рознера за внесок у розвиток і популяризацію джазової музики. Переможця обирають експерти з різних галузей та країн.