Про це повідомляє Deadline.

Грейс перетвориться в Барбару Гордон, яка, згідно з коміксами, стане головною помічницею Темного лицаря.

На цю роль пробувалися чотири актриси. Окрім Грейс, претендентками були Зої Дойч, Хейлі Лу Річардсон та Ізабела Монер.

За словами джерела, студія Warner Bros. вибрала саме Леслі завдяки успішній співпраці в проєкті “На висоті мрії” і вдалим пробам, які вразили продюсерів.

I am BEYOND EXCITED to embody Barbara Gordon, your #Batgirl ! I cannot believeeee what I’m writing rn… THANK YOU DC for welcoming to the family! I’m ready to give her all I’ve got! 🦇💜✨ https://t.co/muq9GuVVk6

— Leslie Grace (@lesliegrace) July 21, 2021