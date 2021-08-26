Про це повідомляє журнал People.

27-річна акторка, яка грає Шурі у франшизі, була госпіталізована після інциденту з каскадером.

“Летіша Райт отримала легкі травми сьогодні під час фільмування трюку для “Чорна пантера: Ваканда назавжди”. Наразі вона отримує допомогу в місцевій лікарні і, як очікується, скоро буде виписана”, – йдеться в заяві Marvel.

Згідно з даними видання Deadline, Райт брала участь в нічних зніманнях в Бостоні, коли сталася аварія. Основні зйомки фільму проходять в Атланті, де знімається більшість проєктів Marvel.

Entertainment Weekly повідомив, що її вже виписали з лікарні.

Очікується, що інцидент не вплине на графік виробництва фільму.

“Ваканда назавжди” – продовження “Чорної пантери” 2018 року і перший фільм франшизи після смерті Чедвіка Боузмана, який помер рік тому від раку товстої кишки.