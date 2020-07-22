Про це пише HYPEBAE.
У новій колекції під назвою Wellthread бренд використовує новий натуральний матеріал під назвою циркулоза (Circulose), розроблений в Швеції.
Циркулоза – це специфічний матеріал, перероблений з викинутого бавовняного текстилю зношених джинсів. В процесі його створення непотрібна тканина руйнується у воді, а колір видаляється за допомогою екологічно чистого відбілювача.
Після висихання цієї суміші виходить лист циркулози, який перетворюється в віскозне волокно. Після чого матеріал з’єднують з бавовною і вплітають в нову тканину.
У нову колекцію увійшли дві пари джинсів: жіночі High Loose та чоловічі 502. Роздрібна ціна на них становить 160 доларів США.
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