Про це повідомляє Carscoops.
Автомобіль побудований на базі моделі IS. У компанії заявили, що це перший автомобіль, розроблений за участю користувачів Twitch і створений саме для них.
Перед розробкою компанія ініціювала опитування, де користувачі Twich могли вибрати набір опцій для майбутнього авто.
Спортивний седан для геймерів отримав LED-підсвічування стелі та сидіння зі смугами, що світяться. Усі вікна та лобове скло оснащені системою “розумного” тонування. Таким чином вікна будуть затемнюватися, щоб геймеру було зручніше грати. За бажанням власника в автомобіль можна вмістити дим-машину для атмосферності.
В середині авто встановили величезний монітор, зігнутої форми та висувну клавіатуру з джойстиком, надрукованим на 3D-принтері. В багажнику вмістили потужний комп’ютер з процесором AMD.
Зазначається, що автомобіль має 3,5-літровий бензиновий двигун V6. Потужність геймерського авто становить 315 кінських сил. Можливі дві варіації приводу – задній або повний.
Ціна автомобілю поки залишається таємницею.
- Раніше ввтовиробник Ford заявив, що до 2030 року уся пасажирська лінійка автівок у Європі буде представлена електрокарами. Згідно з планом, до 2026 року Ford випускатиме гібридні моделі.