Автомобільна компанія Lexus та стрімінговий сервіс Twitch, що спеціалізується на тематиці відеоігор, створили та презентували незвичайний автомобіль для геймерів.

Про це повідомляє Carscoops.

Автомобіль побудований на базі моделі IS. У компанії заявили, що це перший автомобіль, розроблений за участю користувачів Twitch і створений саме для них.

Перед розробкою компанія ініціювала опитування, де користувачі Twich могли вибрати набір опцій для майбутнього авто.

Спортивний седан для геймерів отримав LED-підсвічування стелі та сидіння зі смугами, що світяться. Усі вікна та лобове скло оснащені системою “розумного” тонування. Таким чином вікна будуть затемнюватися, щоб геймеру було зручніше грати. За бажанням власника в автомобіль можна вмістити дим-машину для атмосферності.

В середині авто встановили величезний монітор, зігнутої форми та висувну клавіатуру з джойстиком, надрукованим на 3D-принтері. В багажнику вмістили потужний комп’ютер з процесором AMD.

Зазначається, що автомобіль має 3,5-літровий бензиновий двигун V6. Потужність геймерського авто становить 315 кінських сил. Можливі дві варіації приводу – задній або повний.

Ціна автомобілю поки залишається таємницею.