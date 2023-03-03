За інформацією ЗМІ, актор Ліам Гемсворт подав до суду на свою колишню дружину - співачку Майлі Сайрус. Причиною став хіт виконавиці "Flowers", який, на думку багатьох осіб, стосується саме Ліма Гемсворта.

Про це повідомляє aceshowbiz.

Зазначається, що Ліам Гемсворт подав до суду на Майлі Сайрус, звинувачуючи колишню дружину у наклепі.

Відповідний документ з’явився у соцмережі Twitter ввечері 28 лютого. Відповідно до документа, 33-річний актор називає Майлі Сайру відповідачкою за “скаргою про наклеп”.

У ЗМІ припускають, що причиною позову міг стати хіт співачки “Flowers”. У пісні Майлі мовиться, що вона сама може сама собі купити квіти, розмовляти із собою та любити себе більше, аніж хтось інший.

Варто зауважити, що у пісні жодного разу не згадується ім’я її ексчоловіка Ліама Гемсворта, однак більшість слухачів впевнені, що свій хіт вона присвятила саме йому.

Новина про подання до суду швидко викликала дебати серед шанувальників у Twitter, один із яких прокоментував: “Я дійсно сумніваюся, що Ліам Гемсворт справді подає до суду на Майлі Сайрус, але якщо він це зробив, то: 1) це провина її фанатів, які вигадали про нього все це лайно , наприклад, зрада з 14 жінками в особняку з кліпу “Flowers” 2) Джонні Депп створив прецедент подання до суду на людей, які не зробили нічого поганого”.

ДОВІДКА: коли “Flowers” вийшла вперше, шанувальники швидко поділилися своїми гіпотезами про те, як ця пісня пов’язана з Ліамом. Наприклад, Сайрус випустила композицію 13 січня, в день народження її колишнього чоловіка.

Фанати також вважали, що тема самозакоханості в приспіві була посиланням на пісню Бруно Марса “When I Was Your Man”, яку Ліам нібито присвятив Сайрус, коли вони були разом. У своїй пісні Сайрус співала: “Я можу купити собі квіти… І можу тримати свою власну руку”, тоді як рядки пісні Марса: “Я мав би купити тобі квіти/ І тримати твою руку”.

Інша вірусна ідея полягає в тому, що пісня згадує про ймовірну невірність у шлюбі Сайрус і Ліама. Деякі фанати стверджували, що кліп знімали в будинку, де зірка “Голодних ігор” зраджував Сайрус з 14 різними жінками.

Хоча Сайрус і Ліам не відповіли на ці звинувачення в зраді, у 2019 році співачка заявила, що зрада не була причиною розірвання їхнього шлюбу.