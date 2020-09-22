Про це повідомили на сторінці партії в Facebook.

“Дуже велика кількість вінничан особисто знає Віктора Володимировича і не стільки по творчій кар’єрі в гурті “ТІК”, скільки по його справах, допомозі та в першу чергу, як Людину. Тому просто. Знайомтесь! Перший номер “Партії Вінничан” до Вінницької міської ради — Віктор Бронюк”, — йдеться в повідомленні.

За даними з відкритих реєстрів, “Партія Вінничан” існує з 2005 року. Її засновник та керівник — Філонов Микола Валерійович, головний редактор інтернет-видання “Свобода слова в Україні”. Філонов впродовж останніх 10 років неодноразово балотувався до Вінницької обласної ради та до Верховної Ради, але не був обраний. Власником партії є такий собі Попик Василь Іванович. Донедавна партія мала назву “Європейська платформа”.

Примітно, що Бронюк очолив регіональну організацію політсили в Вінниці ще в серпні, за місяць до висування.

Що відомо про Віктора Бронюка?

Віктору Бронюку 41 рік. Він одружений, має сина та доньку. Народився в селі Соколова на Вінничині.

Бронюк має дві освіти, він закінчив педагогічне училище та історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету.

У 2005 Віктор Бронюк створив гурт, який невдовзі став відомим під назвою ТіК (Тверезість і Культура).

Днем народження гурту вважається 2 червня, оскільки саме в цей день 15 років тому Тверезість і Культура вперше виступали перед великою аудиторією (на розігріві гурту “Таліта Кум”) і цей виступ був вдалим.

Саме Бронюк є автором відомої після “Олені”, яку “ТіК” виконали разом з гуртом “Ляпис Трубецкой”. Після успіху цього треку гурт почав великий тур Україною “Байки про Оленів”.

З того часу гурт неодноразово давав великі концерти та їздив в тури, зокрема, малими містами. Один з турів гурту навіть було занесено до Книги рекордів України. В рамках туру “Найкращі українські хіти” ТіК та Ірини Білик дали рекордні 24 концерти за 30 днів.

Також в 2011 гурт дав грандіозний концерт за участі 97 артистів разом з Ансамблем пісні і танцю ЗСУ. Він мав назву “Естрадно-Сімфонічєскій Бомбічєскій концерт”.

За час свого існування гурт Бронюка випустив 4 альбоми: “ЛітераDYPA”, “тиХИЙ”, “Весільний” та “Люби Ти Україну!”. На обкладинках всіх альбомів крім останнього можна побачити Бронюка.

Серед відомих пісень гурту — згаданий раніше трек “Олені”, “Сірожине пірожине”, “Свєта” та інші. Гурт Бронюка нерідко співає суржиком.

За даними ЗМІ Бронюк є гравцем “Що? Де? Коли?”, а у 2012 році на острові Хортиця був посвячений у козаки.