Про це повідомляє журнал People.
Третій фільм саги розповість про події, які спонукали подружжя припинити виконання королівських обов’язків.
Ролик починається з того, що Гаррі (Джордан Дін) заявляє: “Я зроблю все, що в моїх силах, щоб убезпечити свою дружину і сина”.
Далі йде серія кадрів, в одному з яких Кейт Міддлтон (Лаура Мітчелл) попереджає Меган (Сідні Мортон): “Це те життя, на яке ми підписалися. Тут ми цінуємо гідність понад усе”.
Меган, своєю чергою, визнає: “Я ніколи не думала, що це буде легко, але я хотіла, щоб королева пишалася”.
Тизер закінчується тим, що Меган ставить собі питання: “Невже я зробила найбільшу помилку у світі?”.
Хоча офіційна дата прем’єри ще не була оголошена, Lifetime раніше призначив “Гаррі й Меган: Втеча з палацу” на осінь.
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- Раніше Lifetime опублікував перший трейлер нового фільму про життя принца Гаррі й Меган Маркл.