Американський кабельний телеканал Lifetime показав останній тизер третього фільму про життя принца Гаррі та Меган Маркл.

Про це повідомляє журнал People.

Третій фільм саги розповість про події, які спонукали подружжя припинити виконання королівських обов’язків.

Ролик починається з того, що Гаррі (Джордан Дін) заявляє: “Я зроблю все, що в моїх силах, щоб убезпечити свою дружину і сина”.

Далі йде серія кадрів, в одному з яких Кейт Міддлтон (Лаура Мітчелл) попереджає Меган (Сідні Мортон): “Це те життя, на яке ми підписалися. Тут ми цінуємо гідність понад усе”.

Меган, своєю чергою, визнає: “Я ніколи не думала, що це буде легко, але я хотіла, щоб королева пишалася”.

Тизер закінчується тим, що Меган ставить собі питання: “Невже я зробила найбільшу помилку у світі?”.

Хоча офіційна дата прем’єри ще не була оголошена, Lifetime раніше призначив “Гаррі й Меган: Втеча з палацу” на осінь.

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