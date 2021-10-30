Лікарі порадили королеві Єлизаветі II продовжити відпочинок щонайменше на два тижні - в цей час вона не здійснюватиме жодних офіційних візитів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС, посилаючись на заяву Букінгемського палацу.

Зазначається, що королева зможе виконувати деякі легкі обов’язки, наприклад, віртуальні аудієнції.

“Лікарі повідомили, що Її Величність може продовжувати виконувати легкі, службові обов’язки протягом цього часу, включаючи деякі віртуальні аудієнції, але не здійснювати жодних офіційних візитів. Її Величність шкодує, що це означає, що вона не зможе відвідати Фестиваль пам’яті у суботу, 13 листопада“, – повідомили у Букінгемському палаці.

Цей пам’ятний захід щорічно проводиться у присутності членів королівської родини у Королівському Альберт-холі.

Водночас Єлизавета II має намір відвідати недільну службу пам’яті в Кенотафі 14 листопада.

95-річна королева пройшла попередні медичні огляди в лікарні минулої середи після скасування візиту до Північної Ірландії.

У вівторок вона відновила публічні виступи, поспілкувавшись із послами відеозв’язком з Віндзорського замку. Але 27 жовтня королева скасувала свою участь у саміті з питань зміни клімату COP 26, який пройде у Глазго, через рекомендації лікарів.

Єлизавета, яка наступного року відзначить 70-річчя на троні, відома своїм міцним здоров’ям. Вона досі виконує багато громадських обов’язків. Наприклад, минулого вівторка вона організувала прийом у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів, зокрема Білла Гейтса.

Новини про скасування її візиту до Глазго можуть викликати побоювання з приводу її здоров’я.