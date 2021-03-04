Про це повідомляє видання The Guardian.

Зокрема, у Букінгемському палаці підтвердили, що принцу Філіпу зробили термінову операцію після серцевого нападу. Операція пройшла успішно, стан монарха стабільний.

“Його Королівська Високість залишиться в лікарні для лікування, відпочинку і відновлення сил протягом декількох днів”, — повідомили у Букінгеському палаці.

Наразі відомо, що принц знаходиться у госпіталі Святого Варфоломія в центрі Лондона, куди його перевели з лікарні короля Едуарда VII. Ще декілька днів чоловік королеви залишиться під наглядом медиків.

Нагадаємо, що 17 лютого принц Філіп був ушпиталений до лондонської лікарні через недобре самопочуття. Джерело, що знається на ситуації, повідомило, що герцог приїхав до лікарні автівкою, без сторонньої допомоги. Тобто це не було невідкладним ушпиталенням. Також наголошується, що його недуга не пов’язана з COVID-19.