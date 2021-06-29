Американський репер Lil Nas X прийшов на червону доріжку премії BET Awards у вишуканій сукні.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Для появи на червоній доріжці репер вибрав два гендерно-нейтральних образи: яскраву сукню та костюм із штанами з квітковим принтом.

Перше вбрання від дизайнера Андреа Гроссі складалося із структурованої спідниці великого розміру, корсета і жакета, які співак доповнив парою білих підтяжок. Сукня вкрита ілюстраціями на тему війни і релігії.

Дизайн взятий з колекції Гроссі “Welcome to Deusland”, фраза, яка була написана на декількох частинах сукні. Гроссі, недавній випускник факультету моди, сказав берлінському журналу Kaltbult, що його колекція 2019 року покликана “пролити світло на проблеми 21-го століття” і критикувати політичні та релігійні ідеології, які “довгий час вели населення неправильним шляхом”

Незабаром після першої появи на червоній килимовій доріжці співак змінив наряд на костюм від Річарда Квінна.

Це хитромудре вбрання із розширеними донизу штанами в стилі 70-х і рожевим квітковим візерунком, з кристалами і намистинами, стало частиною колекції осінь-зима +2021 британського дизайнера.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

У своєму Instagram Lil Nas X також опублікував фото у сукні і підписав коротко: “Лялька”.

BET Awards — премія, що вручається телеканалом Black Entertainment Television за досягнення в музиці, акторській майстерності, спорті та інших галузях розваг протягом минулого року. Традиційно номінантами премії є афроамериканці та інші нацменшини США.