Американський репер Lil Pump відвідав мітинг кандидата у президенти та чинного президента США Дональда Трампа та підтримав його у соцмережах.

Про це повідомляють #Букви.

Lil Pump відвідав мітинг президента у штаті Флорида, про що повідомив у Instagram-історіях. На відео можна побачити, як усміхнений репер без маски стоїть серед натовпу та слухає президента.

На всіх відео з історій репер у кепці зі слоганом кампанії Трампа “Зробимо Америку знову великою”. У його колекції таких щонайменше три.

Крім того, за останній тиждень перед виборами Lil Pump присвятив Трампу три дописи. На останньому репер позує з жінками на тлі прапора з лозунгом Трампа.