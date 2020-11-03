Про це повідомляють #Букви.
Lil Pump відвідав мітинг президента у штаті Флорида, про що повідомив у Instagram-історіях. На відео можна побачити, як усміхнений репер без маски стоїть серед натовпу та слухає президента.
На всіх відео з історій репер у кепці зі слоганом кампанії Трампа “Зробимо Америку знову великою”. У його колекції таких щонайменше три.
Крім того, за останній тиждень перед виборами Lil Pump присвятив Трампу три дописи. На останньому репер позує з жінками на тлі прапора з лозунгом Трампа.
- Раніше американський репер 50 Cent (Кертіс Джексон) закликав голосувати за Дональда Трампа на прийдешніх виборах президента США, але за тиждень заявив, що той йому ніколи не подобався.
- Нагадаємо, вибори президента США призначені на 3 листопада. #Букви розповідали, що відомо про основні суперників, їхні рейтинги та ставлення до України.