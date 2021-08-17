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Lil Wayne запропонував фінансову підтримку поліціянтові, який врятував його від самогубства

38-річний американський репер Lil Wayne запропонував фінансову підтримку колишньому поліціянтові Роберту Гоблер, який врятував його від самогубства у 12-річному віці.

Вівторок, 17 серпня 2021, 23:52

Lil Wayne. Фото з відкритих джерел

Про це офіцер розповів в інтерв’ю таблоїду TMZ.

Раніше Lil Wayne розповідав, що у 12 років вистрілив у себе з пістолета своєї матері. Спершу він казав, що це сталося випадково. Начебто він грався зі зброєю і слухав музику. У 2018 році він визнав, що зробив це з метою вбити себе, чому передувала сварка з мамою, яка виступала проти того, аби син займався музикою.

Тоді Lil Wayne зателефонував в поліцію, але не міг змістовно пояснити, що сталося. Утім черговий офіцер Роберт Гоблер все ж вирішив відправити за вказаною хлопчиком адресою поліцію та бригаду швидкої допомоги. Це врятувало йому життя.

Репер називав офіцера “дядько Боб” і неодноразово заявляв, що дуже вдячний йому. Журналісти поспілкувалися з цією людиною.

Гоблер розповів, що бачив Lil Wayne у 2019 році. Під час спілкування репер сказав, що готовий надати Бобові фінансову підтримку, якщо він її потребуватиме. Боб каже, що він не скористався щедрою пропозицією.

Роберт Гоблер. Фото: TMZ

У 2015 році Lil Wayne випустив трек London Roads, присвячений цим подіям. Він припускав, що колишній поліціянт вже помер:

“Oh Lord, I remember dyin’ on her room floor
And wakin’ up in some police’s arms, he died recent
So I hope Heaven made more room for him, and I hope he see me
‘Cause if he didn’t save that lil boy, there’d be no Weezy
Oh Lord”

Гоблер розповів, що тоді він зв’язався з виконавцем, аби повідомити, що він ще живий. Виконавець, за його словами, тоді був готовий надати допомогу із похороном.

  • Молодша дочка репера Снуп Догга, 21-річна Корі Бродус розповіла, що має депресію і нещодавно намагалася покінчити життя самогубством.
Теги: Lil Wayne, репер, Роберт Гоблер, самогубство

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