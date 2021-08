Lil Wayne запропонував фінансову підтримку поліціянтові, який врятував його від самогубства

Про це офіцер розповів в інтерв’ю таблоїду TMZ.

Раніше Lil Wayne розповідав, що у 12 років вистрілив у себе з пістолета своєї матері. Спершу він казав, що це сталося випадково. Начебто він грався зі зброєю і слухав музику. У 2018 році він визнав, що зробив це з метою вбити себе, чому передувала сварка з мамою, яка виступала проти того, аби син займався музикою.

Тоді Lil Wayne зателефонував в поліцію, але не міг змістовно пояснити, що сталося. Утім черговий офіцер Роберт Гоблер все ж вирішив відправити за вказаною хлопчиком адресою поліцію та бригаду швидкої допомоги. Це врятувало йому життя.

Репер називав офіцера “дядько Боб” і неодноразово заявляв, що дуже вдячний йому. Журналісти поспілкувалися з цією людиною.

Гоблер розповів, що бачив Lil Wayne у 2019 році. Під час спілкування репер сказав, що готовий надати Бобові фінансову підтримку, якщо він її потребуватиме. Боб каже, що він не скористався щедрою пропозицією.

У 2015 році Lil Wayne випустив трек London Roads, присвячений цим подіям. Він припускав, що колишній поліціянт вже помер:

“Oh Lord, I remember dyin’ on her room floor

And wakin’ up in some police’s arms, he died recent

So I hope Heaven made more room for him, and I hope he see me

‘Cause if he didn’t save that lil boy, there’d be no Weezy

Oh Lord”