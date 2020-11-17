Лілі-Роуз Депп стала обличчям рекламної кампанії круїзної колекції CHANEL

Про це повідомили на сайті бренду.
21-річна модель зізналася, що дійсно закохалася в нову круїзну колекцію бренду під назвою Balade en Mediterranee. Лілі-Роуз зазначила, що готова взяти одяг та аксесуари на свій відпочинок.
Під час фотосесії Лілі-Роуз позувала в купальниках, бікіні, легких штанах, сорочках і рожевому твідовому костюмі. Образи доповнювали елегантні аксесуари та прикраси.
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