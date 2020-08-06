Про це вона розповіла в інтерв’ю Youtube-каналі Netflix Film Club.

Режисер нагадала про історію персонажа на ім’я Свитч, якого зіграла Белінда Макклорі. Цього персонажа написали чоловіком в реальному світі і жінкою в світі Матриці. Свитч уособлював собою режисерів фільму, які незабаром після випуску трилогії зробили трансгендерних перехід.

“Не візьмуся сказати, наскільки явною була трансгендерність у мене на підкірці, поки ми писали сценарій. Ми завжди жили в світі уяви. Тому я завжди тяжіла до фантастики і фентезі, грала в Dungeons & Dragons. Вся справа в створенні нових світів. Це дарує нам свободу як кіноробів, дозволяючи уявляти такі речі, які не обов’язково побачиш на екрані.

“Мені подобається, наскільки значимі ці фільми для транс-людей і те, як вони підходять до мене і кажуть:” Цей фільм врятував мені життя “. Тому що, коли ви говорите про трансформацію, особливо в світі наукової фантастики, який весь складається з уяви і конструювання світів, а також перетворення здавалося б неможливого в можливе, думаю саме тому вони чіпають їх так сильно “, – сказала Вачовські.