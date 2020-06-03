Девід Лінч опублікував чергове загадкове відео: в ньому нічого не відбувається

Відео опубліковано на каналі проєкту DAVID LYNCH THEATER.
Як повідомлялося раніше, 11 травня 74-річний американський режисер Девід Лінч з’явився в Мережі з дивним відео, в якому розповів про погоду в Лос-Анджелесі. Відтоді режисер випускає такі відеоролики щодня.
У вівторок, 2 червня, Лінч випустив відео без опису з назвою “6/2/20”.
Тривалість ролика 28 секунд. Він знятий в майстерні режисера з того ж ракурсу, що й опубліковані раніше ролики Лінча про погоду.
Ось тільки на цьому відео режисера немає. Всі пів хвилини, які відео триває, в кадрі нічого не відбувається: камера статична, освітлення тепле, лише чутно, як за вікном майстерні співають птахи.
У день виходу відеоролика в соцмережах пройшла масштабна кампанія, спрямована на підвищення обізнаності про проблему расизму #BlackoutTuesday. В рамках цієї кампанії користувачі Мережі масово публікували зображення чорних квадратів.
Хоча сам Лінч цей ролик, як і попередні, не прокоментував, можна припустити, що таким чином він висловив солідарність з #BlackoutTuesday та рухом Black Lives Matter (“Життя темношкірих важливі”).
- У травні Девід Лінч опублікував в Мережі архівне відео — свій короткометражний анімаційний фільм “Fire”.
- У 2019 рада керівників Американської академії кіномистецтв прийняла рішення нагородити відомого кінорежисера Девіда Лінча почесною премією “Оскар” за видатний внесок у кінематограф (Academy Honorary Award).