Девід Лінч опублікував чергове загадкове відео: в ньому нічого не відбувається

Відео опубліковано на каналі проєкту DAVID LYNCH THEATER.

Як повідомлялося раніше, 11 травня 74-річний американський режисер Девід Лінч з’явився в Мережі з дивним відео, в якому розповів про погоду в Лос-Анджелесі. Відтоді режисер випускає такі відеоролики щодня.

У вівторок, 2 червня, Лінч випустив відео без опису з назвою “6/2/20”.

Тривалість ролика 28 секунд. Він знятий в майстерні режисера з того ж ракурсу, що й опубліковані раніше ролики Лінча про погоду.

Ось тільки на цьому відео режисера немає. Всі пів хвилини, які відео триває, в кадрі нічого не відбувається: камера статична, освітлення тепле, лише чутно, як за вікном майстерні співають птахи.