Covid-19 Україна

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Девід Лінч опублікував чергове загадкове відео: в ньому нічого не відбувається

Американський режисер Девід Лінч, який зняв "Малхолланд Драйв" і "Твін Пікс", поділився в Мережі новим загадковим відеороликом.

Середа, 3 червня 2020, 20:02

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Відео опубліковано на каналі проєкту  DAVID LYNCH THEATER.

Як повідомлялося раніше, 11 травня 74-річний американський режисер Девід Лінч з’явився в Мережі з дивним відео, в якому розповів про погоду в Лос-Анджелесі. Відтоді режисер випускає такі відеоролики щодня.

У вівторок, 2 червня, Лінч випустив відео без опису з назвою “6/2/20”.

Тривалість ролика 28 секунд. Він знятий в майстерні режисера з того ж ракурсу, що й опубліковані раніше ролики Лінча про погоду.

Ось тільки на цьому відео режисера немає. Всі пів хвилини, які відео триває, в кадрі нічого не відбувається: камера статична, освітлення тепле,  лише  чутно, як за вікном майстерні співають птахи.

У день виходу відеоролика в соцмережах пройшла масштабна кампанія, спрямована на підвищення обізнаності про проблему расизму #BlackoutTuesday. В рамках цієї кампанії користувачі Мережі масово публікували зображення чорних квадратів.

Хоча сам Лінч цей ролик, як і попередні, не прокоментував, можна припустити, що таким чином він висловив солідарність з #BlackoutTuesday та рухом Black Lives Matter (“Життя темношкірих важливі”).

Теги: видеоролики, Дэвид Линч

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