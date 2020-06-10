Режисер Девід Лінч почав публікувати в Мережі частинами свій короткометражний фільм "Кролики", знятий в 2002 році.

Відео опубліковано на каналі проекту DAVID LYNCH THEATER.

У вівторок, 9 червня, Девід Лінч виклав у Мережу першу частину свого короткометражного фільму “Кролики”, знятого 18 років тому. В анонсі, опублікованому за день до появи відео на каналі режисера, Лінч назвав фільм “Кролики” “історією сучасного життя”.

Dear Twitter Friends, David Lynch Theater presents a story of modern life. RABBITS 1 on Tuesday, June 9, 2020 at 10 A.M. https://t.co/7ArIfTArZI — David Lynch (@DAVID_LYNCH) June 8, 2020

“Кролики” — короткометражний фільм режисера Девіда Лінча, що складається з восьми епізодів. Він розповідає про повсякденне життя людей, переодягнених у кроликів.

Кожен епізод показує якусь кімнату та містить скетчі з несподіваними діалогами трьох людей-кроликів, кожен з яких веде свою власну гру.

Епізоди “Кроликів” супроводжено похмурими титрами: “У безіменному місті, ураженому безперервним дощем… в страшній фантазії живуть три кролика”.

Зйомки картини проходили на майданчику, побудованому в саду будинку Лінча на Голлівудських пагорбах.

Головні ролі в “Кролики” виконали зірки фільму Лінча “Малхолланд Драйв” — Наомі Уоттс, Лаура Харрінг та Скотт Коффі. Музика для “Кроликів”, як і для багатьох інших фільмів була режисера, написана композитором Анджело Бадаламенті.