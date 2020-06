Відео опубліковано на каналі проекту DAVID LYNCH THEATER.

У вівторок, 9 червня, Девід Лінч виклав у Мережу першу частину свого короткометражного фільму “Кролики”, знятого 18 років тому. В анонсі, опублікованому за день до появи відео на каналі режисера, Лінч назвав фільм “Кролики” “історією сучасного життя”.

Dear Twitter Friends, David Lynch Theater presents a story of modern life. RABBITS 1 on Tuesday, June 9, 2020 at 10 A.M. https://t.co/7ArIfTArZI

— David Lynch (@DAVID_LYNCH) June 8, 2020