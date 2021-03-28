Ліндсі Лохан розповіла, чому захопилася NFT та криптовалютою

Про це пише журнал Forbes.

Таким чином Лохан хоче привернути увагу до найпопулярнішого нового товару в галузі та обґрунтувати необхідність використання NFT, щоб творці контенту і музиканти могли краще контролювати дотримання авторського права стосовно їхніх робіт.

NFT (Non Fungible Tokens) – “невзаємозамінний токен” – вид криптографічних токенів, кожен екземпляр яких унікальний і не може бути обміняний або заміщений іншим аналогічним токеном. Він дозволяє покупцям придбати права власності на цифровий товар – зазвичай зображення, анімацію, пісню або відео в формі унікального цифрового токена на основі блокчейн.

Технічна специфікація TRC-721, стандарту для NFT на блокчейні TRON, була зроблена загальнодоступною всього кілька днів тому. Оскільки TRON готується запустити свою власну NFT екосистему, американська актриса Ліндсі Лохан оголосила, що запустить ексклюзивний NFT на TRON.

“Коли я вперше почала займатися криптовалютою, мало хто з мого кола розумів, як це працює. Більшість з нас чули слово “біткоїн” або термін “блокчейн”, але мало що знали з цього приводу. У міру того як я почала дізнаватися більше і брати активнішу участь, я швидко зрозуміла, що моє співтовариство може отримати вигоду з криптографії і що я можу проінформувати великий сегмент суспільства, який не був залучений в простір блокчейна, і познайомити їх з ним”, – говорить Лохан.

У лютому вона виставила на аукціон кілька робіт на Rarible, а 27 березня запустила NFT через нову платформу FansForever. Лохан зазначає, що ця технологія стала активним способом взаємодії з фанатами та спільнотами.

“Залучення селебріті в Голлівуді та за його межами у NFT – це лише питання часу. Можливо, ми побачимо токенізацію фільмів і те, як артистам будуть платити за їхнє кіно, музику і мистецтво. Я бачу майбутнє, в якому криптовалюта, NFT і блокчейн будуть нормою, а не винятком “, – говорить актриса.

Вона також розповіла, що кошти від попередніх продажів NFT були спрямовані на соціальну ініціативу “Порятунок дітей”, а також на підтримку незалежних маловідомих художників, активно шукають уваги до своїх творінь.