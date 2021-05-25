Про це повідомляють журнали People і Variety.

У фільму поки немає назви, але відомо, що Ліндсі Лохан виконає роль розпещеної спадкоємиці готелю, яка отримала пропозицію руки і серця.

Після нещасного випадку дівчина втрачає пам’ять і в переддень Різдва виявляється в компанії красивого чоловіка і його не по роках розвиненою дочки.

Виробництво фільму Netflix почнеться в листопаді, тому навряд чи він вийде до Різдва.

Режисером картини виступає Джанін Даміан, яка також написала сценарій до стрічки в співавторстві з Майклом Даміаном, Джефом Боннеттом і Роном Олівером.

Лохан прославилася, коли зіграла головну роль у фільмі 1998 року “Пастка для батьків”. Після цього вона знялася в стрічках “Чумова п’ятниця” і “Погані дівчиська”. Обидві ролі закріпили за нею статус зірки вищого рейтингу. Однак після багатьох років переслідувань з боку папарацці і таблоїдів, а також через особисті проблеми Лохан поступово відмовилася від акторської гри.