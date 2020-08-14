Популярний гурт Linkin Park анонсував перевидання дебютного альбому "Hybrid Theory", якому в цьому році виповнюється 20 років. А також презентували раніше невидану пісню.

Про це пише New Musical Express.

Очікується, що “Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition” буде випущений в декількох форматах. Серед яких – набір з п’яти CD, три пластинки і три DVD, книга на 80 сторінок, постер покійного учасника групи Честера Беннінгтона та інше.

“Неймовірно думати, що пройшло 20 років з моменту виходу “Hybrid Theory”. Все завдяки нашим фанатам, через яких наша епічна подорож і триває стільки часу. Ми присвячуємо нашу музику вам. Ми переприсвячуємо “Hybrid Theory” вам”, – йдеться в заяві групи.

У перевидання альбому увійдуть 12 треків епохи “Hybrid Theory”, які раніше не видавалися, включаючи демо 1999 року “She Could not”, яке група вже презентувала.

Альбом “Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition” вийде 9 жовтня цього року.