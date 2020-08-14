Про це пише New Musical Express.
Очікується, що “Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition” буде випущений в декількох форматах. Серед яких – набір з п’яти CD, три пластинки і три DVD, книга на 80 сторінок, постер покійного учасника групи Честера Беннінгтона та інше.
“Неймовірно думати, що пройшло 20 років з моменту виходу “Hybrid Theory”. Все завдяки нашим фанатам, через яких наша епічна подорож і триває стільки часу. Ми присвячуємо нашу музику вам. Ми переприсвячуємо “Hybrid Theory” вам”, – йдеться в заяві групи.
У перевидання альбому увійдуть 12 треків епохи “Hybrid Theory”, які раніше не видавалися, включаючи демо 1999 року “She Could not”, яке група вже презентувала.
Альбом “Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition” вийде 9 жовтня цього року.
- Гітарист американської групи Lamb Of God Марк Мортон представив пісню, яку раніше записав з лідером групи Linkin Park Честер Беннінгтон, який покінчив з собою 20 липня 2017 року.