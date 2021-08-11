Ліонель Мессі підписав дворічний контракт із футбольним клубом "Парі Сен-Жермен" після того, як пішов із "Барселони".

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Угода 34-річного гравця передбачає і третій рік.

“Мені не терпиться почати нову главу моєї кар’єри в Парижі. Клуб і його бачення повністю відповідають моїм амбіціям. Я знаю, наскільки тут талановиті гравці і персонал. Я сповнений рішучості разом із ними побудувати щось величне для клубу і для вболівальників. Я не можу дочекатися, щоб вийти на поле “Парк де Пренс”, – сказала аргентинська зірка.

Мессі вважається одним з найвизначніших гравців усіх часів, він забив рекордні 672 голи у 778 іграх за “Барсу”, клуб, у який він вступив у 13-річному віці.

Нападник шість разів вигравав Золотий м’яч і завоював 35 трофеїв із каталонським клубом.

Мессі став четвертим безкоштовним трансфером для “ПСЖ” цього літа після приїзду півзахисника Нідерландів Джорджіньо Вейналдума, захисника з Іспанії Серхіо Рамоса і воротаря збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма.

Мессі, який буде носити футболку під номером 30, гратиме в першій трійці разом з двома найдорожчими гравцями всіх часів – Неймаром і Кіліаном Мбаппе.

Починаючи з 1 липня, Ліонель Мессі офіційно не є гравцем “Барселони”. Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом – аргентинець став вільним агентом.

Нагадаємо, що 33-річний аргентинський форвард Ліонель Мессі забив свій 644 гол за футбольний клуб “Барселона”, побивши рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м’ячів за один клуб. Рекорд тримався понад 40 років.