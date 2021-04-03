Американська акторка Шерон Стоун розповіла, що у 2007 році співачка Брітні Спірс просила її про допомогу.

Про це вона розповіла у шоу Келлі Кларксон, інформує US Weekly.

За словами Стоун, Спірс тоді переживала важкий період у житті. У співачки стався нервовий зрив, вона поголила голову.

Очевидно, Спірс не могла самостійно впоратися зі своїми проблемами, тому вона написала лист Стоун, у якому просила про допомогу.

“Брітні написала мені дуже довгого і важливого, пронизливого листа. Тоді у неї був вкрай важкий період в житті, люди не розуміли її. Вона ще й поголила голову. Спірс чекала від мене допомоги”, – зізналася Стоун.

Проте Стоун зізналася, що вона не могла допомогти співачці, адже у той час сама потребувала допомоги. Після цього батько Спірс отримав контроль над нею та її фінансами.

Акторка додала, що неодноразово перебувала під чужим впливом, як Брітні. Тому зараз вона розуміє ситуацію співачки.

“Справа Брітні Спірс вийшла з-під контролю і це так жахливо. І я, звичайно, можу сказати, що це було і в моєму житті й не один раз. Тоді я не усвідомлювала, що я роблю. У ці моменти дуже складно взяти під контроль своє життя і дуже важко отримати контроль над своїми фінансами”, – підсумувала Шерон.

Нагадаємо, що адвокат попспівачки Брітні Спірс просить суд назавжди позбавити її батька, Джеймі Спірса, права опікунства над нею. Зірка хоче, аби нею опікувалася лише його помічниця Джоді Монтгомері.