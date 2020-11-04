Спільнота людей з особливими потребами публічно розкритикувала новий фільм Роберта Земекіса “Відьми” за зображення лиходійок з трьома пальцями.

Про це повідомляє видання Deadline.

Активісти вважають образливою демонстрацію явних фізичних порушень через схожість із захворюванням, при якому на руці або нозі відсутній один або кілька пальців. Протест проти фільму розгорнули у соціальних мережах. Його також підтримали учасники Параолімпійських ігор.

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out ‘#TheWitches’ movie for portrayal of disability 👉 https://t.co/aSY1U6TymE pic.twitter.com/UCU87bUeV8 — Paralympic Games (@Paralympics) November 3, 2020

“Невже ми хочемо, щоб наступне покоління отримало подібне послання? Що три пальці — це атрибут відьми? Це надзвичайно хибне твердження. Інвалідність не повинна асоціюватися зі злом, ненормальністю, огидою, страхом чи монстрами”, – зазначила адвокат Шеннон Кроссленд, що працює у справах інвалідів.

Також активісти наголосили, що в романі Роальда Даля, за мотивами якого знятий фільм, лиходійки зображені з кігтями, але не було сказано, скільки у них пальців. Однак у першій частині фільму відьми показані з п’ятьма пальцями.

Кінокомпанія Warner Bros. прокоментувала скандал навколо фільму. Представники компанії зазначили, що діяли без прихованого контексту і шкодують про завдану моральну шкоду.

“Ми не хотіли, щоб глядачі впізнали себе у фантастичних, нелюдських істотах”, – сказали представники студії.