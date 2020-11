Про це повідомляє видання Deadline.

Активісти вважають образливою демонстрацію явних фізичних порушень через схожість із захворюванням, при якому на руці або нозі відсутній один або кілька пальців. Протест проти фільму розгорнули у соціальних мережах. Його також підтримали учасники Параолімпійських ігор.

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out ‘#TheWitches’ movie for portrayal of disability 👉 https://t.co/aSY1U6TymE pic.twitter.com/UCU87bUeV8

— Paralympic Games (@Paralympics) November 3, 2020