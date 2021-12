Про це повідомляє Twitter сайту-агрегатора рецензій Rotten Tomatoes.

Фільм “Людина-павук: Додому шляху немає”, знятий режисером Джоном Уоттсом, почав бити рекорди з дня прем’єри. За перший вікенд у прокаті кінострічка зібрала 587 мільйонів доларів, що стало найкращим результатом 2021 року. Супергеройська картина також обійшла за популярністю продовження бондіани “Не час помирати”, ставши найкасовішим голлівудським фільмом з початку пандемії.

Творіння Marvel спричинило фурор на сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes. “Людина-павук: Додому шляху немає” отримала найвищий рейтинг глядачів за всю історію існування порталу. Кінокомікс заробив 99% позитивних оцінок за більш ніж 20 000 голосів верифікованих користувачів сайту. Зоряний консенсус на Rotten Tomatoes говорить: “Фільм “Людина-павук: Додому шляху немає” сповнений емоцій і сюрпризів. Це фан сервіс франшизи у кращому вигляді”. Рейтинг схвалення кінокритиків при цьому становить 94%, що також вважається дуже високим показником.

With a 99% Audience Score #SpiderManNoWayHome is currently our highest rated movie with a minimum of 20k Verified Audience Ratings: https://t.co/27HmeXoO3l pic.twitter.com/xnsoMQkc7w

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) December 23, 2021