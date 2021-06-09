Про це повідомляє американський портал Deadline.
За сюжетом підліток з Пітсбурга Нейт Фостер відправляється в Нью-Йорк на прослуховування зі своєю кращою подругою Ліббі після того, як йому не дали роль в шкільній п’єсі.
Там Нейт зустрічає свою тітку Хайді (Лізу Кудров). Ця зустріч повністю змінює поїздку – хлопчик і його тітка стають хорошими друзями.
Режисером стане письменник і сценарист Тім Федерле, який недавно дебютував як постановник у роботі над серіалом “Класний мюзикл: Мюзикл”.
Продюсером фільму стане Марс Платт – він відомий своєю роботою над фільмами “Ла-Ла-Ленд”, “Мері Поппінс повертається” і “Круелла”.
Хто виконує ролі Нейта і Ліббі – поки невідомо. Фільм вийде на платформі Disney +.
- Раніше американська актриса Ліза Кудров розповіла, що перед зніманням спецепізода “Друзі: Возз’єднання” їй довелося гуглити акорди пісні “Smelly Cat” (“Смердючий кіт”) своєї героїні Фібі Буффе.