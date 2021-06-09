Зірка серіалу "Друзі", актриса Ліза Кудров зніметься в музичній комедії "Нейт краще, ніж будь-коли" ("Better Nate Than Ever").

Про це повідомляє американський портал Deadline.

За сюжетом підліток з Пітсбурга Нейт Фостер відправляється в Нью-Йорк на прослуховування зі своєю кращою подругою Ліббі після того, як йому не дали роль в шкільній п’єсі.

Там Нейт зустрічає свою тітку Хайді (Лізу Кудров). Ця зустріч повністю змінює поїздку – хлопчик і його тітка стають хорошими друзями.

Режисером стане письменник і сценарист Тім Федерле, який недавно дебютував як постановник у роботі над серіалом “Класний мюзикл: Мюзикл”.

Продюсером фільму стане Марс Платт – він відомий своєю роботою над фільмами “Ла-Ла-Ленд”, “Мері Поппінс повертається” і “Круелла”.

Хто виконує ролі Нейта і Ліббі – поки невідомо. Фільм вийде на платформі Disney +.