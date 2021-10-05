Виробник іграшок Mattel, об'єднавшись з Європейським космічним агентством, випустили ляльку Барбі-космонавтку, щоб "запустити її в космос".

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Прототипом Барбі стала італійська астронавтка Саманта Крістофоретті, яка наразі готується до наступного польоту на Міжнародну космічну станцію у квітні наступного року.

Випуск ляльки було присвячено Всесвітньому тижню космосу, який відзначається з 4 по 10 жовтня та цього року вшановує жінок в космосі.

В рамках проєкту лялька-двійник Крістофоретті показувала підготовку, яку повинен пройти астронавт перед польотом в космос. Тренування пройшло на базі ESA в Німеччині.

“Мінілялька Саманта вже зробила параболічний політ, тому у неї вже є певний досвід роботи в невагомості. Можливо, ця історія запалить іскру в серці якоїсь дівчини. Це було б неймовірно”, – зазначила Крістофоретті.