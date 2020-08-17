Ляшко показав, як грається з тримісячним сином: відео

Відео Ляшко опублікував на своїй сторінці в Facebook.
“Саша вчиться ходити. А нас учить бути щасливими”, – підписав він ролик.
На відео його дружина Росіта в жартівливій формі вчить ходити дитину, а Ляшко намагається його спіймати.
Нагадаємо, що 10 травня – в День матері – Олег Ляшко опублікував фото своєї вагітної дружини.
- 2 червня 2018 року лідер Радикальної партії Олег Ляшко офіційно уклав шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен.
- У лідера Радикальної партії Олега Ляшка 17 травня народився син.