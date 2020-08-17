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Ляшко показав, як грається з тримісячним сином: відео

17 серпня лідер Радикальної партії Олег Ляшко показав, як грається із тримісячним сином Олександром.

Понеділок, 17 серпня 2020, 14:33

Відео Ляшко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Саша вчиться ходити. А нас учить бути щасливими”, – підписав він ролик.

На відео його дружина Росіта в жартівливій формі вчить ходити дитину, а Ляшко намагається його спіймати.

Нагадаємо, що 10 травня – в День матері – Олег Ляшко опублікував фото своєї вагітної дружини.

  • 2 червня 2018 року лідер Радикальної партії Олег Ляшко офіційно уклав шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен.
  • У лідера Радикальної партії Олега Ляшка 17 травня народився син.
Теги: Олег Ляшко

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