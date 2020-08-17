Ляшко показав, як грається з тримісячним сином: відео

Відео Ляшко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Саша вчиться ходити. А нас учить бути щасливими”, – підписав він ролик.

На відео його дружина Росіта в жартівливій формі вчить ходити дитину, а Ляшко намагається його спіймати.

Нагадаємо, що 10 травня – в День матері – Олег Ляшко опублікував фото своєї вагітної дружини.