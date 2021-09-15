Про це пише видання Just Jared.

“Все наповнене обуренням і ненавистю до всіх інших, і це досить неприємна атмосфера”, – сказав Ед під час відвертої розмови на шоу Audacy’s The Julia Show.

“Йдеться не лише про MTV чи церемонію нагородження, це стосується загалом й всіх інших церемоній нагородження; Billboards, Grammy (“Греммі”) … AMA … просто багато людей хочуть, щоб інші програли, і мені це не подобається, – продовжив він.

За словами Ширана, в Англії церемонії нагородження схожі на те, що “все напиваються, і нікого не хвилює, хто виграє або програє, це просто хороший вечір”.

Також Ширан не в захваті й від after-party. За його словами, атмосфера на after-party нічим не краща.